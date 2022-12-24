Пользователи Twitter сочли визит Зеленского в США результатом поражения на фронте

Пользователи Twitter резко отреагировали на публикацию президента Украины Владимира Зеленского, где он написал о решении конгресса США одобрить финансовый транш Киеву. Они предположили, что визит украинского лидера в Вашингтон обусловлен тем, что Киев терпит неудачи на поле боя.

«Украина проигрывает. Именно поэтому «мистер З» в Вашингтоне просит больше денег и установки Patriot», — заявил j8son4.

Кроме того, пользователи высказали мнение, что передача денег Украине является схемой по отмыванию средств.

«Настоящий мужчина стремится к миру и не забирает миллиарды долларов у невиновных американцев, никак не связанных с вашим военным конфликтом», — пожаловался MichaelSparo.

Комментаторы также указали, что Вашингтон не говорит от имени американцев, некоторые из которых нуждаются в государственной поддержке.

По мнению ведущего Fox News Такера Карлсона, визит Зеленского в США был направлен исключительно на выкачивание денег из экономики страны.

Журналист Брэдли Девлин 22 декабря в статье для The American Conservative упрекнул Зеленского в неблагодарности Вашингтону за «рождественский подарок». Как отметил автор, президенту Украины нужно помнить, что без миллиардов долларов американских налогоплательщиков всё его правительство станет неплатежеспособным.

Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря, где провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Во время своего выступления он призвал США предоставить Киеву танки и самолеты, которые, по его словам, украинские военные смогут эффективно использовать без необходимости, чтобы рядом находились американские военнослужащие.

В тот же день Зеленский сообщил, что договорился с Байденом о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого войдет, в частности, поставка Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot.

Это первая поездка украинского президента в США после начала спецоперации РФ. Целью своего визита он называл обсуждение двустороннего сотрудничества США и Украины.

США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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