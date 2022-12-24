В минздраве Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в приюте
Глава кузбасского минздрава Дмитрий Беглов 24 декабря рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерове.
По его словам, у одного из пострадавших 11% ожогов тела, в том числе лица, груди, рук и ног. У другой пациентки — ожоги 51% тела, оцениваемые как 2–3-й степени, женщина в крайне тяжелом состоянии. Ее обезболили и проводят противошоковую терапию, рассказал он.
Также сообщалось о еще четырех выживших. По данным источника «Известий», у них легкая степень отравления продуктами горения. От госпитализации они отказались и были размещены в местном центре социальной адаптации.
В субботу днем в Кемерово вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС РФ. Ее возглавили заместители главы ведомства Илья Денисов и Анатолий Супруновский.
Как заявил губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале, все дома престарелых, особенно частные, в Кемеровской области проверят.
Пожар в приюте, расположенном в двухэтажном частном жилом доме на улице Таврической, вспыхнул в ночь на субботу 24 декабря. Площадь возгорания составила 180 кв. м. Предварительной причиной ЧП называется неисправность котла отопления. К настоящему времени спасатели завершили разбор завалов на месте пожара. Погибли 22 человека. Владельцем заведения оказался пастор Евангельской христианской церкви Кемерова Андрей Смирнов. Он задержан, ему предъявлены обвинения. По данным СК, мужчину предупреждали постояльцы о неисправности котла отопления, однако он не предпринял мер к его починке.
Известно, что учреждение работало нелегально. Как сообщили в МЧС, социальный приют был выявлен еще в конце декабря 2021 года. Однако руководство заведения отказало в доступе в помещение инспекторам Госпожнадзора.
По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело сразу по трем статьям: по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), ч. 3 ст. 293 («Халатность»), а также ч. 3 ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее смерть двух и более лиц») Уголовного кодекса России. Расследованием дела займется следственный отдел по особо важным делам.