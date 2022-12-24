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Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в субботу, 24 декабря, на брифинге назвал имена ключевых фигурантов военно-биологических проектов на территории Украины.

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Информация о них приводится в расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, к которому Минобороны получило доступ.

«Среди них — бывший директор ДИТРА Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Френсис Коллинс, занимавший должность исполнительного директора Мемориального института Battelle Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfiser, и многие другие», — сказал он.

Кириллов напомнил, что ранее представлялись материалы, подтверждающие участие сына действующего американского лидера Джо Байдена Хантера и его фонда Rosemont Seneca, а также других подконтрольных Демократической партии США структур в финансировании основных подрядчиков Пентагона, осуществляющих деятельность на Украине.

«Было показано, насколько глубоко сын действующего президента США Хантер Байден вовлечен в финансирование подконтрольной минобороны США компании Metabiota», — отметил начальник войск РХБЗ.

Он обратил внимание, что некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и являются ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы.

В сентябре Кириллов сообщил, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

О существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона, стало известно в марте. По данным Минобороны, американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических аппаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.

В начале ноября российская сторона вынесла на голосование в СБ ООН резолюцию о расследовании в отношении биолабораторий США. Помимо создания специальной комиссии в документе предлагалось запросить доклад по итогам проведенного расследования. Однако Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ. За нее проголосовали Россия и Китай, против выступили Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, еще девять делегаций воздержались.

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан 3 ноября назвал расследование РФ по биолабораториям заслуживающим внимания международного сообщества и соответствующего ответа.

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