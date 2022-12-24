Четыре человека пострадали при опрокидывании автобуса в Воронеже
Четыре человека получили травмы при столкновении пассажирского автобуса и автомобиля в Воронеже. Авария произошла 24 декабря, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
От удара автобус врезался в семь припаркованных машин, после чего перевернулся.
Помощь медиков понадобилась водителю автобуса и трем пассажирам.
Утром 23 декабря на 2-м км автодороги Советская Гавань – Ванино (Хабаровский край) водитель самосвала не справился с управлением и врезался в автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту № 3 в Ванино. В салоне автобуса в момент столкновения находились 29 человек.