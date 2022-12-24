В США назвали поворотный момент стратегии России на Украине

Заявления президента России Владимира Путина о финансировании российской армии можно считать поворотным моментом в стратегии Москвы в рамках спецоперации на Украине. Об этом в субботу, 24 декабря, пишет издание 19FortyFive.

Кроме того издание отметило и выступление президента по поводу скорого развертывания межконтинентальных ракет «Сармат» как гарантии безопасности и сохранения суверенитета РФ.

«Сделанное на этой неделе заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины», — говорится в статье.

Автор материала Джек Бакби, в частности, приводит слова Путина о том, что межконтинентальная баллистическая ракета, впервые готовится к своему «боевому дежурству».

«Хотя российский лидер и не подтвердил, когда он ожидает, что ракета будет полностью готова, он сообщил, что оружие готовилось в качестве контрмеры против того, что он считает агрессией НАТО», — указал Бакби.

При этом Путин отмечал, что что нет никаких ограничений по финансированию российской армии.

«Страна дает армии все, что просят», — сказал он.

Ранее, 21 декабря, Путин на заседании коллегии Минобороны в Москве сообщил о том, что ракетные комплексы «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время. В тот же день министр обороны Сергей Шойгу сообщил о начале работ по развертыванию МБР РС-28 «Сармат». По его словам, государственные испытания ракет прошли успешно.

РК «Сармат» был запущен впервые 20 апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области. Тогда Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует.

12 декабря в спецвыпуске шоу Netflix президент Украины Зеленский выразил мнение, что президент России Владимир Путин не применит ядерное оружие. Рассуждения на ядерную тематику звучат от украинских властей и западных политиков не впервые, несмотря на многочисленные заявления Москвы о недопустимости ядерной войны и о том, что российская доктрина предусматривает использование такого оружия в качестве защиты.

РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».