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МИД указал на повышение эффективности совместной ПВО за счет переданных Минску С-400

МИД РФ: переданные Минску комплексы С-400 и «Искандер» повысят эффективность совместной ПВО
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Российские комплексы С-400 и ракетные установки «Искандер», переданные Белоруссии, повысят эффективность совместной противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 24 декабря, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

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«Это должно повысить боеспособность белорусской армии и эффективность работы единой российско-белорусской системы противовоздушной обороны», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Галузин также напомнил, что президент России Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров 19 декабря заявил, что Москва будет готовить экипажи белорусских самолетов, переоборудованных для применения боеприпасов со специальной боевой частью. По словам Галузина, аналогичные мероприятия на протяжении десятилетий проводит Вашингтон со своими союзниками по НАТО.

«В данном случае речь также идет о симметричном ответе России и Белоруссии на недружественные шаги стран альянса», — добавил он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что задачей совместной группировки войск является при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию Белоруссии. По его мнению, говорить о том, что совместная группировка стран может быть задействована в ходе спецоперации на Украине, некорректно.

Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 19 декабря в Минске провели переговоры, в ходе которых обсуждались вопросы двусторонних отношений в области безопасности, обороны и экономики.

В частности, в ходе переговоров лидеры обсудили возможность создания единого оборонного пространства. По словам Путина, Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

По итогам встречи стало известно, что Белоруссия поставила на боевое дежурство системы С-400 и комплексы «Искандер», полученные от России.

25 июня президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой заявил о том, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М». Также российский президент предложил дооборудовать находящиеся на вооружении белорусской армии Су-25.

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