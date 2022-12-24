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American Thinker заявил о превращении США в банк для Украины

American Thinker: США забыли о нуждах своих граждан, став банком для Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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США, выдавая Киеву миллиарды долларов, превратились в источник постоянного финансирования для Украины. Это вызывает проблемы в самих Соединенных Штатах, написал 23 декабря обозреватель Энтони Гонсалес в статье для журнала American Thinker.

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«Мы стали банком Украины, выдаем деньги, когда этого просит Киев, при этом не обращая внимания на просьбы наших страдающих граждан. <...> Почему мы тратим такие чудовищные деньги на оборону? Более того, что сделала Украина, чтобы заслужить новое финансирование?» — задался он вопросом, комментируя проект бюджета США на 2023 год.

Журналиста возмутило то, что американские власти продолжают выделять Украине беспрецедентные суммы, несмотря на высокие инфляцию и цены на бензин, а также уровень безработицы в США. По его мнению, принятый проект бюджета приведет американцев к нищете.

Так, в этот же день газета The Post Millennial со ссылкой на национальную гвардию США написала, что выплаты зарплат американским военнослужащим будут задержаны, «поскольку администратор Байдена отправляет миллиарды на Украину». В частности, сообщения о том, что зарплаты еще не выплачены, поступали из Пенсильвании, Джорджии и Южной Каролины.

Проект федерального бюджета, который включает финансовую и военную поддержку киевского режима, также раскритиковал американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. Он заявил, что ему омерзительно от того, что все демократы в палате представителей США, за исключением одного, проголосовали за дополнительные оружие и деньги «нацистскому правительству Украины».

Ранее, 23 декабря, палата представителей конгресса США одобрила проект бюджета на 2023 финансовый год. Прежде проект был одобрен сенатом. Согласно документу, $44,9 млрд в новом году будет выделено на поддержку Украине. Всего объем бюджета составляет примерно $1,7 трлн, из них $858 млрд пойдут на оборонные потребности США. Кроме того, более $300 млн пойдут на «противодействие влиянию РФ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятый в США бюджет носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции (СВО) РФ. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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