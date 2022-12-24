Минобороны получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, в котором, в частности, содержатся данные о ключевых фигурантах военно-биологических проектов на территории страны. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Среди них — бывший директор ДИТРА Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Френсис Коллинс, занимавший должность исполнительного директора Мемориального института Battelle Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfiser и многие другие», — сказал он.

Генерал напомнил, что ранее представлялись материалы, подтверждающие участие сына действующего американского лидера Джо Байдена Хантера и его фонда Rosemont Seneca, а также других подконтрольных Демократической партии США структур в финансировании основных подрядчиков Пентагона, осуществляющих деятельность на Украине.

Кириллов указал на то, что лидеры Демократической партии выступают «идейными вдохновителями» военно-биологических исследований, они создают тайные схемы по отмыванию денег в интересах узкого круга представителей американской элиты.

По его словам, именно этим людям стоит задать вопрос, почему средства налогоплательщиков тратятся на незаконные военно-биологические исследования на Украине и в других государствах.

Как сообщал в сентябре Кириллов, делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

О существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона, стало известно в марте. По данным Минобороны, американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических аппаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.

В начале ноября российская сторона вынесла на голосование в СБ ООН резолюцию о расследовании в отношении биолабораторий США. Помимо создания специальной комиссии, в документе предлагалось запросить доклад по итогам проведенного расследования. Однако Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ. За нее проголосовали Россия и Китай, против выступили Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, еще девять делегаций воздержались.