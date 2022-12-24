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Проезд в общественном транспорте Курска подорожает с 1 января

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С 1 января 2023 года в Курске подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на соответствующее постановление областного комитета по тарифам и ценам.

Так, новая стоимость проезда составит 31 рубль при оплате наличными и 25 рублей при безналичном расчете. Сейчас тариф составляет 25 и 20 рублей соответственно.

Как объяснил глава комитета Сергей Токарев, решение о повышении стоимости было принято после анализа экономической ситуации в регионе. По его словам, власти учли социальные стандарты и доступность платы населения по муниципальным маршрутам.

На коммерческих маршрутах также ожидается повышение стоимости проезда, но решение по ним будет принято позднее. Сейчас на таких маршрутах проезд стоит 25 рублей наличными и 23 рубля по карте.

Ранее, в начале декабря, Федеральная пассажирская компания (ФПК, в ходит в ОАО «РЖД») сообщила о повышении с января 2023 года тарифов на перевозки пассажиров в купе, СВ и вагонах класса люкс. В ФПК отметили, что в 95% вагонов категории купе, СВ и люкс в настоящее время применяется система динамического ценообразования. При ней стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

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