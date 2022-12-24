Минобороны сообщило об учениях США с возбудителями инфекций на Украине

США проводили на Украине учения и тренировки с возбудителями особо опасных инфекций. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

По его словам, такие выводы следуют из отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, доступ к которому получило Минобороны РФ.

«Министерству обороны России стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций», — сказал Кириллов на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Он отметил, что в министерстве уже приводили отчет ДИТРА о деятельности на Украине, опубликованный американской неправительственной организацией. Пентагон подверг документ серьезной цензуре и полностью удалил около 80% информации.

При этом, как сообщал в сентябре Кириллов, делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

О существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона, стало известно в марте. По данным Минобороны, американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических аппаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.

В начале ноября российская сторона вынесла на голосование в СБ ООН резолюцию о расследовании в отношении биолабораторий США. Помимо создания специальной комиссии, в документе предлагалось запросить доклад по итогам проведенного расследования. Однако Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ. За нее проголосовали Россия и Китай, против выступили Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, еще девять делегаций воздержались.