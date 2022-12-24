Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Эксперт предсказала дефицит доступных участков под частные дома
Общество
Метеоролог спрогнозировал сильную гололедицу в Московском регионе 25 декабря
Авто
Дептранс рассказал о новых ценах на парковку в Москве с 24 декабря
Мир
Минобороны сообщило об учениях США с возбудителями инфекций на Украине
Спорт
Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ
Армия
МО РФ получило доступ к расширенной версии отчета Пентагона о деятельности на Украине
Общество
В Соцфонде РФ пообещали сохранить сроки начисления пенсий
Происшествия
ВСУ обстреляли село в ЛНР ракетами из РСЗО HIMARS
Спорт
Сын Горди Хоу пожелал Овечкину добиться рекорда Гретцки
Мир
Эксперт оценил последствия ужесточения наказаний за дезертирство в ВСУ
Происшествия
В ЛНР задержали планировавшего теракты в регионе бывшего боевика «Азова»
Общество
СК возбудил дело по трем статьям после пожара в приюте в Кемерово

Минобороны сообщило об учениях США с возбудителями инфекций на Украине

Минобороны: США проводили на Украине учения с возбудителями особо опасных инфекций
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Markiian Lyseiko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США проводили на Украине учения и тренировки с возбудителями особо опасных инфекций. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

Аргументы по фактам: ГД изучила данные о биолабораториях на Украине
Какие проекты разрабатывались под контролем США в соседней стране

По его словам, такие выводы следуют из отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, доступ к которому получило Минобороны РФ.

«Министерству обороны России стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций», — сказал Кириллов на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Он отметил, что в министерстве уже приводили отчет ДИТРА о деятельности на Украине, опубликованный американской неправительственной организацией. Пентагон подверг документ серьезной цензуре и полностью удалил около 80% информации.

При этом, как сообщал в сентябре Кириллов, делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

О существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона, стало известно в марте. По данным Минобороны, американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических аппаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.

В начале ноября российская сторона вынесла на голосование в СБ ООН резолюцию о расследовании в отношении биолабораторий США. Помимо создания специальной комиссии, в документе предлагалось запросить доклад по итогам проведенного расследования. Однако Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ. За нее проголосовали Россия и Китай, против выступили Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, еще девять делегаций воздержались.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022