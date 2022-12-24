Автомобиль сбил пешехода на трассе под Орлом

Автомобиль сбил пешехода на трассе в Орловской области. Об этом пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел 21 декабря в 09:00 на дороге Болхов – Орел – Витебск. Водитель автомобиля Kia 1978 года рождения в районе 69-го км трассы наехала на женщину 1974 года рождения.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована.

20 декабря на мосту на улице Монтажников в Тюмени автомобиль Chevrolet допустил наезд на дорожного рабочего. От полученных травм мужчина погиб.