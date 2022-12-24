Один человек пострадал в ДТП с квадроциклом в Твери

Авария с участием квадроцикла произошла утром в субботу, 24 декабря, в Твери. Об этом пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По сообщению ведомства, на улице Хрустальная около дома № 64 41-летний водитель квадроцикла Stels не справился с управлением. Транспортное средство опрокинулось. Водитель получил травмы.

30 октября около 50 автомобилей столкнулись на Рябиновой улице в районе дома 38Ас1 в Москве. В результате ДТП три человека пострадали. Еще двоим потребовалась медицинская помощь. Один из участников столкновения рассказал, что на дорогах в тот момент было скользко. Сам он ехал на скорости 50–60 км/ч, когда колесо его машины начало заносить. Затем в его автомобиль врезался мотоцикл.

Дорожным службам понадобилось 6,5 часа, чтобы возобновить движение.