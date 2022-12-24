В Астрахани завершили ремонт на улице Псковской

В Астрахани на улице Псковской завершили ремонт. Об этом пишет «Астрахань-24» в пятницу, 23 декабря.

В ходе работ заменили покрытие и бордюры на проезжей части. Также была нанесена разметка термопластиком. На тротуарах уложили плитку.

Всего в 2022 году в городе отремонтировали 20 объектов. Их общая протяженность составила 26 км.

Сейчас ремонт идет на улицах Софьи Перовской, Красной набережной, Рылеева, Валерии Барсовой, Энергетической, Аксакова, Аэропортовском проезде. Завершить работы собираются в следующем году.

В конце октября сообщалось, что в Якутии в рамках программы «1000 дворов» создали три мини-парка. Они включают игровые и спортивные комплексы, в том числе поля для мини-футбола.