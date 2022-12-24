Один из мостов в Ульяновске начнут перекрывать по ночам во время снегопадов

В Ульяновске мост на улице Минаева будут перекрывать по ночам во время снегопадов. Об этом в пятницу, 23 декабря, пишет ulpravda.ru со ссылкой на врио главы города Дмитрия Зверева.

В случае непогоды закрывать движение планируется с 00:00 до 06:00. До 31 марта об ограничениях водителей будут информировать временные знаки.

Зверев также сообщил, что в ночь на пятницу дороги и тротуары города очищали более 90 специальных машин.

«В связи с тем, что на выходных ожидается оттепель, а с понедельника вновь начнется понижение температуры, в субботу и воскресенье городские службы продолжат в усиленном режиме очищать проезжую часть и пешеходные зоны», — рассказал он.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что высота сугробов в Москве достигла 34 см, обновив рекорд 1941 года. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается.