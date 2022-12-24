Четыре человека пострадали в ДТП в Коми

Четыре человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Сысольском районе Республики Коми. Об этом в пятницу, 23 декабря, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 22 декабря, в 09:50. 40-летний водитель Renault ехал со стороны села Визинга в сторону села Койгородок. На 16-м км дороги Визинга – Кажим он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Нивой» с прицепом.

В результате пострадала 33-летняя пассажирка Renault и три пассажирки «Нивы» 38, 41 и 56 лет. У всех — ушибы и ссадины. Никто не госпитализирован.

Как отметили в ГИБДД, водитель Renault ранее привлекался к ответственности за нарушения ПДД 93 раза. Из них — 19 раз за 2022 год.

15 декабря сообщалось об аварии в Октябрьском районе Волгоградской области. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В результате пострадали двое детей и 49-летняя женщина.