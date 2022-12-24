Суд в Петербурге отправил на год в колонию-поселение виновника смертельного ДТП

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд приговорил виновника смертельной аварии с мотоциклом к году в колонии-поселении. Об этом в пятницу, 23 декабря, пишет 78.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Инцидент произошел 16 сентября 2021 года на улице Адмирала Трибуца. Водитель легковушки, не убедившись в безопасности маневра, повернул налево и столкнулся с мотоциклом. Мотоциклиста госпитализировали. Мужчина умер в больнице от полученных травм.

Водителя легкового автомобиля также лишили прав управления транспортом на два года. Кроме того, суд назначил ему выплатить компенсацию морального вреда суммой в 900 тыс. рублей.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что водителя грузовика признали виновным в ДТП, в результате которого погибли четыре человека на трассе в Удмуртии. Мужчину приговорили к лишению свободы на 2,5 года.