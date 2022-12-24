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В ЛНР задержали планировавшего теракты в регионе бывшего боевика «Азова»
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РИА Новости: В ЛНР задержали экс-боевика «Азова», готовившего теракты

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сотрудники российских спецслужб задержали в Луганской Народной Республике бывшего боевика группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), планировавшего теракты на территории региона. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что задержанный осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ, а также данные о чиновниках городских и районных администраций территорий ЛНР.

Подозреваемый проживал на территории региона и планировал совершить ряд террористических актов в республике.

При задержании у него была изъята взрывчатка с металлическими поражающими элементами и средства дистанционного инициирования. Специалисты-взрывотехники уничтожили устройство на месте. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее в этот день официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что украинские власти активизировали работу диверсионно-разведывательных групп на лисичанском направлении. Пользуясь тем, что земля немного промерзла, противник старается просочиться на территорию республики, указал он.

Накануне спецслужбы обнаружили два схрона для диверсантов ВСУ, которые планировали теракты на территории ЛНР. Отмечается, что теракты планировалось осуществить в период новогодних праздников.

Специальная операция по защите Донбасса продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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