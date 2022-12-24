Овечкин набрал три очка в победном матче «Вашингтона» против «Виннипега»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась в столице США и завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (19-я и 60-я минуты), также шайбы забросили Сонни Милано (33) и Ник Дауд (44). У оппонентов шайбу забросил Кевин Стенлунд (50).

Российский нападающий также отметился результативной передачей.

В этом матче Овечкин прервал безголевую серию, а две заброшенные шайбы ставшие для него 801-й и 802-й в регулярных чемпионатах НХЛ, позволили выйти на второе место среди снайперов в истории лиги. Впереди Александра остался лишь Уэйн Гретцки (894), пишет «Спорт Экспресс».

Накануне Овечкин был признан лучшим игроком матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Оттава Сенаторз».