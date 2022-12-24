Карта спецоперации на Украине 24 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 24 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за сутки на купянском направлении ударами артиллерии ВС России поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области.

Уничтожено до 50 украинских бойцов, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На краснолиманском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Кроме того, на донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников. Безвозвратные потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 боевиков ВСУ и наемников.

ВКС России в районе населенного пункта Камышевка в ДНР сбили украинский Су-27, в районах населенных пунктов Селидово и Грузское сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВВС Украины.

Всего с начала спецоперации уничтожено 352 украинских самолета, 399 зенитных ракетных комплексов, 7222 танка и других боевых бронированных машин.