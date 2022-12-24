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СК установит новые факты преступлений ВСУ в ДНР и Запорожской области

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Фото: ТАСС/Иван Скиртач
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Следственный комитет (СК) РФ установит новые факты преступлений военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом 24 декабря сообщили в Telegram-канале СК.

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Отмечается, что речь идет о произошедшем в Мелитополе взрыве автомобиля, в результате которого пострадали два человека, а также о сообщении касательно размещения ВСУ огневых точек на крышах жилых домов в Артемовске (украинское название — Бахмут).

«Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о преступлениях киевского режима установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне в центре Мелитополя перед входом в парк Горького взорвался автомобиль марки Renault Duster. Два человека пострадали. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в беседе со СМИ, что речь идет о теракте, за которым стоят украинские боевики.

Также офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ используют крыши высотных зданий Артемовска для установки на них наблюдательных постов противовоздушной обороны (ПВО) с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Ранее, 19 декабря, СК России возбудил дело после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) больницы в Калининском районе Донецка. Фигурантами стали военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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