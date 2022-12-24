Активизация сотрудничества Кишинева со странами НАТО в военной и военно-технической сферах подрывает безопасность самой Молдавии и приближает республику к катастрофе. Об этом в субботу, 24 декабря, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Как показывает опыт, безрассудное накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских контингентов отнюдь не добавляет ей безопасности и суверенитета, а, напротив, приближает к катастрофе. Печальный опыт Украины с молдавской земли, полагаю, виден весьма отчетливо», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Ранее, 9 декабря, обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир написал, что НАТО планирует расшириться за счет балканских государств и Закавказья. Он аргументировал свой прогноз тем, что на саммите НАТО в Румынии присутствовали чиновники из Молдавии, Грузии, Боснии и Герцеговины.

До этого, 30 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по сценарию, аналогичному украинскому. По ее словам, в стране происходят зачистка информационного пространства от неугодных мнений, политические репрессии, разжигание русофобии, сближение с НАТО, а также отход от нейтрального статуса.

В начале октября президент Молдавии Майя Санду в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявила, что Кишинев готов предоставить свою территорию для увеличения мобильности вооруженных сил НАТО.

Еще 16 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Молдавию пытаются превратить во «вторую Украину».