Появились кадры последствий пожара в приюте в Кемерове

Корреспондент «Известий» Александр Шеметов показал последствия пожара в Кемерове, в результате которого погибли 20 человек.

На кадрах видны обломки практически полностью сгоревшего двухэтажного здания площадью 180 кв. м. По словам Шеметова, пламя быстро охватило всю постройку. Большая часть постояльцев в тот момент находилась на втором этаже.

Отмечается, что различные пристройки затрудняли спасателям подход к зданию.

По одной из версий, причиной возгорания могла стать неправильная эксплуатация печи.

По информации «Известий», причиной возгорания могла также стать неисправность котла отопления.

Ранее в этот день пожарные завершили разбор завалов на месте пожара. Работу спасателей затрудняла метель.

О возгорании в ночь на 24 декабря сообщили экстренные службы. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю. По предварительной информации, площадь пожара составила 180 кв. м. В данный момент горение полностью ликвидировано.

Общее число погибших при пожаре составило 20 человек, еще шесть пострадали. Двое пострадавших были госпитализированы. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.

Как сообщает МЧС, спасатели завершили разбор завалов на месте пожара. В работах участвовали более 80 человек и 28 единиц техники.

По информации «Известий», причиной возгорания могла стать неисправность котла отопления.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту пожара. Ведомство проверит соблюдение требований пожарной безопасности. Помимо этого, СК возбудил уголовное дело по факту пожара.

Владельцем приюта оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. В разговоре с «Известиями» он объяснил, что предоставлял жилье бездомным. По его словам, заведение работает уже три года и неофициально принимает людей, которым негде переночевать.