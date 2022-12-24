Эксперт оценил последствия ужесточения наказаний за дезертирство в ВСУ

Пытаясь укрепить боевой дух подчиненных, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбирает сомнительные методы. Такое мнение высказал в разговоре с «Известиями» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Он критически оценил законопроект об усилении ответственности за нарушения воинской дисциплины, который был одобрен Верховной Радой.

«Не думаю, что ситуация улучшится, наоборот, морально-психологическое стояние бойцов ВСУ может деградировать еще больше», — заявил Денисов.

В соответствии с новыми правилами, за самовольное оставление места службы или дезертирство украинским военным теперь грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее, 19 декабря, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о проблеме массового дезертирства в рядах армии. Он подчеркнул, что подобные инциденты осложняют работу войск, и призвал к решительным мерам для восстановления дисциплины.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что украинцы расстреливают перед строем военных за уход с боевых позиций.

Специальная операция РФ по защите гражданского населения Донбасса, которая стартовала 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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