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Эксперт оценил последствия ужесточения наказаний за дезертирство в ВСУ

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Пытаясь укрепить боевой дух подчиненных, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбирает сомнительные методы. Такое мнение высказал в разговоре с «Известиями» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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За нарушения дисциплины в ВСУ грозит до 12 лет заключения

Он критически оценил законопроект об усилении ответственности за нарушения воинской дисциплины, который был одобрен Верховной Радой.

«Не думаю, что ситуация улучшится, наоборот, морально-психологическое стояние бойцов ВСУ может деградировать еще больше», — заявил Денисов.

В соответствии с новыми правилами, за самовольное оставление места службы или дезертирство украинским военным теперь грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее, 19 декабря, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о проблеме массового дезертирства в рядах армии. Он подчеркнул, что подобные инциденты осложняют работу войск, и призвал к решительным мерам для восстановления дисциплины.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что украинцы расстреливают перед строем военных за уход с боевых позиций.

Специальная операция РФ по защите гражданского населения Донбасса, которая стартовала 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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