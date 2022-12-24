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Пожар в приюте для престарелых в Кемерово. Главное

Минимум 20 человек погибли в результате пожара в приюте престарелых в Кемерово
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В ночь на субботу, 24 декабря, в нелегальном приюте для престарелых в Кемерово вспыхнул пожар. Огонь унес жизнь по меньшей мере 20 постояльцев, еще шесть человек, по последним данным, пострадали. Владельцем неофициально работающего заведения оказался пастор евангельской церкви 31-летний Андрей Смирнов. После произошедшего он прибыл на место ЧП. Подробности происшествия — в материале «Известий».

Общее число погибших и пострадавших

В экстренные службы сообщение о возгорании в двухэтажном частном жилом доме на улице Таврической, 23 в Кемеровском городском округе поступило в 02:21 субботы по местному времени (22:21 пятницы по мск). Когда на место прибыли спасатели, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю.

По предварительной информации МЧС, площадь возгорания составила 180 кв. м. Таким образом дом был полностью охвачен пламенем. Пожар ликвидировали в 03:49 по местному времени (23:49 по мск).

По имеющимся данным, всего на момент ЧП в здании находились 26 постояльцев. Как сообщалось изначально, семь из них погибли, остальные пострадали.

Спустя несколько часов двое пострадавших скончались, не приходя в сознание. Таким образом число жертв возросло до девяти. На протяжении нескольких часов экстренные службы обновляли данные о погибших и пострадавших. По последней информации, возгорание унесло жизнь 20 человек.

Кроме того, в результате пожара шесть человек пострадали. Также двое пострадавших были госпитализированы.

К настоящему времени спасатели завершили разбор завалов на месте пожара. Всего в разборе завалов участвовали более 80 человек и 28 единиц техники.

Предварительные причины

По информации «Известий», причиной возгорания могла стать неисправность котла отопления. Источник отметил, что в пятницу, 23 декабря, в доме должны были подключать второй котел для отопления. Вероятно, произошли сбои при подключении котла.

Также следственный комитет России возбудил уголовное дело сразу по трем статьям по факту произошедшего: по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), ч. 3 ст. 293 («Халатность»), а также ч. 3 ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее смерть двух и более лиц») Уголовного кодекса России. Расследованием дела займется следственный отдел по особо важным делам.

Нелегальный приют пастора

Дом находится в собственности пастора в Евангельской Христианской Церкви Кемерово Андрея Смирнова. Свою деятельность он вел неофициально. При этом, как известно, в здании располагался еще и зоомагазин. В беседе с «Известиями» Смирнов пояснил, что давал приют бездомным в течение около трех лет. Официально бизнес не зарегистрирован.

Сразу после трагедии пастор прибыл на место происшествия.

«Известиям» удалось также выяснить, что больше года назад приют попал в скандал. Бывшая сотрудница неофициальной организации обвинила владельца дома в жестоком обращении с постояльцами. Она называла заведение сектой. По словам женщины, владелец приюта отнимал у жильцов документы и присваивал себе их пенсии, при этом совершенно не заботился о людях и держал их в антисанитарных условиях проживания.

Пастор-предприниматель

Кроме пасторства Смирнов активно занимался бизнесом. Судя по данным базы СПАРК, в 2019 году он открыл ИП, чтобы заниматься розничной торговлей. В частности, кормами для животных, а также уборкой зданий.

Из выписок базы видно, что последние полгода оборот деятельности Смирнова снизился. Так, в декабре сумма оказалась в пять раз меньше показателей июля. Кроме того, приставы пытаются взыскать с предпринимателя почти 500 тыс. рублей задолженности.

Реакция властей

На место происшествия выезжал прокурор Кемеровской области — Кузбасса Александр Блошкин для координации действий правоохранительных органов.

После пожара губернатор региона Сергей Цивилев выразил соболезнования родным и близким погибших.

Он также заявил о грядущей проверке всех домов престарелых, в первую очередь частных.

Приют был выявлен еще в 2021-м

Как сообщили в МЧС, социальный приют был выявлен еще в конце декабря 2021 года.

Ведомство добивалось проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия, поскольку были основания предполагать, что в приюте нарушены требования пожарной безопасности. В министерстве подчеркнули, что подобные объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска, поэтому прокуратура включила его в план проверок на 2023 год.

Руководство заведения отказало в доступе в помещение инспекторам Госпожнадзора. За это в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица.

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