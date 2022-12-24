Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово выросло до 20

Общее число погибших при пожаре в нелегальном приюте в Кемерово выросло до 20 человек. Об этом 24 декабря сообщили в МЧС России.

Отмечается, что спасатели завершили разбор завалов на месте пожара.

Также в результате пожара пострадали шесть человек. Бригада Центра медицины катастроф продолжает дежурить на месте происшествия. Двое пострадавших были госпитализированы. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.

О возгорании в ночь на 24 декабря сообщили экстренные службы. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю. По предварительной информации, площадь пожара составила 180 кв. м. В данный момент горение полностью ликвидировано.

Как сообщает МЧС, спасатели продолжают разбирать завалы на месте возгорания. В работах участвуют более 80 человек и 28 единиц техники.

По информации «Известий», причиной возгорания могла стать неисправность котла отопления.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту пожара. Ведомство проверит соблюдение требований пожарной безопасности. Помимо этого, СК возбудил уголовное дело по факту пожара.

Владельцем приюта оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. В разговоре с «Известиями» он объяснил, что предоставлял жилье бездомным. По его словам, заведение работает уже три года и неофициально принимает людей, которым негде переночевать.