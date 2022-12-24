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Маленькая девочка пострадала в ходе стычки палестинцев с ВС Израиля

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Фото: WAFA
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В результате столкновений с израильскими военными пострадали десятки палестинцев, в том числе полуторагодовалая девочка. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает агентство WAFA со ссылкой на источники.

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Отмечается, что беспорядки начались в деревне Усарин к югу от города Наблус на Западном берегу реки Иордан, когда израильские недоброжелатели напали на автомобили жителей Палестины. Один из брошенных камней разбил стекло машины прямо над детским креслом.

Позже на место происшествия прибыли служащие ВС Израиля для разгона толпы. В процессе один из палестинцев получил травму от резиновой пули. Кроме того, порядка 10 человек подверглись воздействию слезоточивого газа.

В этот же день в городе Кафр-Каддум была организована еженедельная акция против израильского присутствия. Из-за вмешательства военных четверо участников демонстрации были ранены, а десятки отравились газом. Также, по словам свидетеля, пострадали два журналиста, которые освещали протест.

Когда на место прибыла машина скорой помощи от Палестинского общества Красного Полумесяца, она также подверглась обстрелу резиновыми пулями, одна из которых повредила лобовое стекло.

Ранее, 29 ноября, стало известно, что на Западном берегу Иордана водитель автомобиля совершил намеренный наезд на 20-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Как заявили в израильских СМИ, террористом оказался 45-летний палестинец. Мужчина был ранен при задержании и позже скончался в больнице.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

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