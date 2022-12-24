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В Соцфонде РФ пообещали сохранить сроки начисления пенсий

Глава Соцфонда Чирков: новое ведомство сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Социальный фонд России сохранит установленные сроки начисления россиянам пенсий и других выплат. Об этом в субботу, 24 декабря, заявил председатель фонда Сергей Чирков.

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«Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Сроки выплат сохранятся, клиентские службы фонда с 9 января готовы принять посетителей», ― отметил Чирков в разговоре с «РИА Новости».

Глава фонда подчеркнул, что граждане уже могут посмотреть на сайте адреса клиентских служб, а электронные сервисы работают круглосуточно.

Чирков заверил, что слияние двух организаций будет «абсолютно бесшовным», а основной целью этой процедуры является повышение качества и удобства обслуживания клиентов.

Накануне, 23 декабря, стало известно, что правительство России выделит Пенсионному фонду почти 1,5 трлн рублей для выплачивания пенсий гражданам. Премьер-министр страны Михаил Мишустин подчеркнул важность того, чтобы люди в России получали поддержку государства без сбоев.

Ранее, 15 декабря, Михаил Мишустин утвердил на должности главы Социального фонда Сергея Чиркова. Чиновник до этого работал в Фонде соцстрахования на разных позициях. С июля 2022 года Чирков исполнял обязанности главы правления Пенсионного фонда России.

Социальный фонд начнет работу с 1 января 2023 года. Он создан в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Организация станет единым социальным оператором предоставления различных мер социальной поддержки.

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