Путин выразил надежду, что гособоронзаказ в 2023 году будет исполнен в полном объеме

Президент РФ Владимир Путин провел совещание в Туле с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Российский лидер выразил надежду на то, что задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружения, военной специальной техники будут выполнены в полном объеме в 2023 году. Его заявление опубликовано 23 декабря на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что ключевая задача предприятий ОПК — обеспечить подразделения Вооруженных сил (ВС) России вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением в необходимом объеме и в короткие сроки. Кроме того, добавил президент, важно совершенствовать характеристики вооружения и оснащения российских военных с учетом полученного боевого опыта.

«И конечно, рассчитываю, что, как и в предыдущие годы, в этом году, в 2023-м, задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружения, военной специальной техники будут выполнены в полном объеме», — сказал Путин.

Также он отметил важность обеспечения организациями ОПК обратной связи с подразделениями, участвующими в спецоперации по защите населения Донбасса.

Ранее в этот день Министерство обороны РФ по итогам встречи главы ведомства Сергея Шойгу и руководителя концерна Владимира Лепина сообщило, что гособоронзаказ по линии концерна «Калашников» в наступающем 2023 году будет существенно увеличен. Гособоронзаказ 2022 года предприятия выполнили в полном объеме, сказал руководитель концерна Владимир Лепин.

Ранее, 15 декабря, президент России Владимир Путин призвал скорректировать параметры развития военно-промышленного комплекса и государственного оборонного заказа. По его словам, затягивание льготного лизинга воздушных судов недопустимо.