Реклама
Прямой эфир
Спорт
Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ
Интернет
Twitter прекратил продвигать службы психологической помощи
Мир
В США заявили о готовности российской ракеты «Сармат» к развертыванию
Мир
Журналистка из США назвала стиль одежды Зеленского пропагандой
Общество
СК возбудил дело по трем статьям после пожара в приюте в Кемерово
Мир
В МИД РФ заявили о планах сохранить объем прокачки нефти через Украину
Авто
Автомобилистов предупредили о новых пошлинах с 1 января
Мир
Президент Германии заявил о последствиях кризиса на Украине для немцев
Мир
Британия увеличит бюджет на оборону из-за боевых действий на Украине
Армия
Командир «Ахмата» рассказал о планах Киева сдать Артемовск
Мир
Глава МИД Ирана заявил о готовности Тегерана к восстановлению СВПД
Политика
Песков исключил вероятность получения Путиным неверных данных об СВО

Путин выразил надежду, что гособоронзаказ в 2023 году будет исполнен в полном объеме

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин провел совещание в Туле с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Российский лидер выразил надежду на то, что задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружения, военной специальной техники будут выполнены в полном объеме в 2023 году. Его заявление опубликовано 23 декабря на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что ключевая задача предприятий ОПК — обеспечить подразделения Вооруженных сил (ВС) России вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением в необходимом объеме и в короткие сроки. Кроме того, добавил президент, важно совершенствовать характеристики вооружения и оснащения российских военных с учетом полученного боевого опыта.

Импорторазрушение: в Минобороны РФ рассказали о планах на 2023 год
Цепочка поставок иностранного вооружения Украине постепенно ломается, заявил Сергей Шойгу

«И конечно, рассчитываю, что, как и в предыдущие годы, в этом году, в 2023-м, задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружения, военной специальной техники будут выполнены в полном объеме», — сказал Путин.

Также он отметил важность обеспечения организациями ОПК обратной связи с подразделениями, участвующими в спецоперации по защите населения Донбасса.

Ранее в этот день Министерство обороны РФ по итогам встречи главы ведомства Сергея Шойгу и руководителя концерна Владимира Лепина сообщило, что гособоронзаказ по линии концерна «Калашников» в наступающем 2023 году будет существенно увеличен. Гособоронзаказ 2022 года предприятия выполнили в полном объеме, сказал руководитель концерна Владимир Лепин.

Ранее, 15 декабря, президент России Владимир Путин призвал скорректировать параметры развития военно-промышленного комплекса и государственного оборонного заказа. По его словам, затягивание льготного лизинга воздушных судов недопустимо.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022