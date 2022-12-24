СМИ сообщили об опасениях Британии из-за казней в Саудовской Аравии

Группа членов парламента Великобритании направила коллективное письмо министру иностранных дел страны Джеймсу Клеверли, в котором выразила свое опасение в связи с возможными массовыми казнями в Саудовской Аравии в период рождественских праздников в Европе. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщила газета The Telegraph.

«Мы серьезно обеспокоены тем, что Саудовская Аравия может провести массовые казни в период праздников, когда внимание мира обращено в другую сторону, а саудовские власти считают, что столкнутся с меньшим дипломатическим ударом», ― говорится в письме, выдержку из которого приводит газета.

Парламентарии напомнили, что Эр-Рияд уже проводил массовые казни в 2016 и 2020 годах, когда международное сообщество было сосредоточенно на других делах. По мнению депутатов, министерство иностранных дел Великобритании должно заявить до Рождества о неприемлемости подобных действий.

Ранее, 19 декабря, правящее в Афганистане движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) публично высекло 22 человек в провинции Джаузджан.

Высеченных обвиняли в краже, а также в супружеской измене. Сообщалось, что среди избитых были три женщины. По информации некоторых СМИ, осужденных секли плетьми.

В 2020 году правозащитная организация Reprieve сообщила, что в Саудовской Аравии за последние пять лет число смертных приговоров выросло вдвое. Правозащитники отметили, что в апреле 2020 года Эр-Рияд провел 800-ую по счету казнь за пять лет.