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Пленный боец ВСУ рассказал о расстреле «азовцами» жителей Мариуполя

ТАСС: Украинский военнопленный рассказал о расстреле «азовцами» жителей Мариуполя из танка
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Фото: Global Look Press/Ashley Chan
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Боевики группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ) расстреливали мирных жителей Мариуполя из танка во время боев за город. Об этом рассказал 24 декабря пленный украинский военнопленный Вячеслав Андреев.

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«Сам видел на [заводе] Ильича, как они с танка стреляли по мирным. Они отъезжали и по пятым этажам обстреливали. А потом пускали слух, что это Россия», — приводит его слова агентство ТАСС.

Отмечается, что Андреев сам родился в Мариуполе. С 2016 по 2018 год служил командиром автомобильного отделения 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом, признался он, в ряды украинской армии пошел служить из-за денег.

Также пленный солдат ВСУ рассказал, что инструкторы из стран НАТО обучали украинских силовиков уже в 2016 году.

Накануне стало известно, что суд в Донецке впервые продлил арест по российскому законодательству, 19 боевиков группировки «Азов» останутся под стражей еще два месяца. В отношении еще 15 человек суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста 26 декабря.

Ранее, 21 декабря, были обнародованы материалы Международного общественного трибунала по Украине, в котором говорится, что боевик группировки «Азов» Иван Бочкарев с позывным Ведьмак расстрелял несколько жителей Мариуполя. В документах приводятся подробности происходящих событий. Уточняется, что боевик был водителем-стрелком группы разведки спецназа. В феврале группа, где он находился, заняла школу № 42 и расстреляла горожан, которые в ней прятались.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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