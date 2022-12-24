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Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Облачно, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, сильная гололедица и до двух градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в субботу, 24 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от 0 до +2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –9 градусов.

В Московской области днем ожидается от –2 до +3 градусов, ночью — до 10 градусов мороза.

Днем прогнозируется западный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, ночью — северный ветер, его скорость составит 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 741–747 мм ртутного столба.

Ранее, 23 декабря, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Известиям, что субботний день будет пасмурным и сырым, а также ожидаются небольшие осадки. При этом в воскресенье в столице ожидается похолодание, а затем в регион придет настоящая морозная погода.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что оттепель в Москве продлится до конца недели.

До этого, 19 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к концу недели в Москве начнется оттепель с температурой от –3 до +3 градусов. Он также призвал местных жителей быть аккуратнее, поскольку в регионе ожидаются снег, мокрый снег и дождь.

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