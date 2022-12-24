Песков исключил вероятность получения Путиным неверных данных об СВО

Президент России Владимир Путин получает информацию о ходе спецоперации по защите Донбасса (СВО) из разных источников, а информация о том, что российский лидер дезинформирован насчет СВО, является ложной. Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент [Владимир Путин], как и раньше, получает информацию из разных источников. Любые утверждения о том, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности», ― подчеркнул Песков журналистам газеты The Wall Street Journal.

Американская газета WSJ ранее сообщила, что Путин якобы получает данные о ходе СВО в отредактированном виде. Сперва их якобы оценивают в ФСБ, а затем информация передается в Совет безопасности России. Однако эти предположения оказались неверны.

Ранее, 21 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западные СМИ массово распространяют недостоверную информацию о событиях на Украине.

По его словам, США и их союзники тратят огромные деньги на оказание информационно-психологического воздействия на Россию и российских союзников. Более того, западные издания демонстрируют верх цинизма, игнорируя военные преступления киевского режима.

До этого, 13 декабря, российское посольство в Оттаве рассказало, что канадские СМИ и политики распространяют ложную информацию о том, как российские военные якобы применяют кассетные боеприпасы в зоне специальной военной операции на Украине. При этом, как утверждает дипмиссия, украинская армия применяет запрещенные вооружения даже против невоенных целей. Одновременно с этим Киев продолжает требовать у Запада новые поставки для нанесения ударов по жилым районам и гражданской инфраструктуре.

До этого, 8 декабря, Путин заявил, что фейки не должны мешать российским военным выполнять свой долг в ходе спецоперации. По мнению главы государства, «не надо быть особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам главы государства, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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