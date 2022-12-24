Жена Зеленского рассказала о его реакции на начало СВО

Супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала о том, как глава государства отреагировал на начало российской спецоперации. Своими воспоминаниями она поделилась в разговоре с Financial Times в пятницу, 23 декабря.

По словам Елены, проснувшись в этот день, она увидела мужа одетым в официальный костюм и поинтересовалась, что происходит.

«Началось», — ответил ей Владимир Зеленский.

После этого жена украинского лидера собрала необходимые вещи и оставалась в бункере до тех пор, пока ее не перевезли в засекреченное место.

Ранее, 17 декабря, Зеленский заявил, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла. По его словам, российский лидер Владимир Путин хочет мира, соответствующего его видению мира, но видение Украины совершенно иное.

Украина официально отказалась от контактов с РФ 4 октября, когда Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Москва 24 февраля объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято властями РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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