Электричка сбила двух мужчин на востоке Москвы

Один мужчина погиб, еще один получил травмы в результате попадания под электричку на востоке Москвы. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

«Сегодня около 18:30 на 18-м км перегона Ухтомская – Косино электропоездом сообщением Ипподром – Москва были травмированы двое граждан», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Уточняется, что погиб житель Московской области 2000 года рождения.

Выживший пострадавший был госпитализирован. Его личность устанавливается.

Ранее, 16 декабря, грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Волгоградской области. Установлено, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения.