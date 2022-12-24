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Путин заявил, что рассчитывает на полное выполнение гособоронзаказа в 2023 году

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Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на полное выполнение гособоронзаказа в 2023 году. Об этом он заявил в пятницу, 23 декабря, на совещании по военно-промышленному комплексу (ВПК).

«Конечно, рассчитываю, что, как и в предыдущие годы, в этом году, в 2023-м, задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружения, военной специальной техники будут выполнены в полном объеме», — сказал он.

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Также, по его словам, важнейшая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России состоит в обеспечении всех подразделений и передовых частей вооружением и боеприпасами в короткий срок. Кроме того, необходимо улучшение характеристик оснащения бойцов с учетом уже полученного опыта.

Президент отметил, что механизм обмена информацией ОПК и подразделений, участвующих в спецоперации, должен быть максимально эффективным.

Ранее, 21 декабря, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны Путин поставил задачу повысить боевые возможности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Он также заявил, что офицеры и сержанты, проявившие себя в ходе спецоперации, должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке, быть первым кадровым резервом при поступлении в военные вузы и академии, в том числе Академию Генерального штаба.

Помимо этого, Путин поручил Минобороны и Генштабу проанализировать опыт и тактику НАТО и включить их в программу подготовки войск и оснащения армии.

17 декабря российский лидер ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. Он заслушал предложения военачальников о ближайших и среднесрочных действиях по спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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