Появилось видео тушения пожара в доме престарелых в Кемерове

МЧС обнародовало 24 декабря видео тушения пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерове, где погибли 13 человек.

Пожар в кемеровском доме престарелых вспыхнул накануне вечером. В МЧС сообщали, что на момент прибытия спасателей на место огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю.

Предварительная площадь пожара составила 180 кв. м. К настоящему моменту горение полностью ликвидировано.

Изначально в МЧС сообщили, что число погибших в результате пожара составило семь человек. Позже стало известно о 13 погибших. При этом судьба семи человек неизвестна.

В ведомстве добавили, что сейчас продолжается разбор завалов на месте пожара. К работам привлечено более 80 человек и 28 единиц техники.

Как выяснили «Известия», заведение не было зарегистрировано как дом престарелых, в связи с чем его деятельность может считаться незаконной. Правоохранительные органы пока не смогли установить личность владельца пансионата.