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В минобороны Венгрии заявили о полной боеготовности сил НАТО в стране

Минобороны Венгрии сообщило о полной оперативной готовности боевой группы НАТО в стране
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Фото: Global Look Press/Alexander Welscher
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Боевая группа НАТО в Венгрии в настоящий момент находится в полной боевой готовности. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявили в министерстве обороны Венгрии.

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«Одна из боевых групп была создана в Венгрии под венгерским руководством и уже достигла полной оперативной готовности к развертыванию к концу сентября», ― говорится в пресс-релизе венгерского оборонного ведомства по итогам встречи главы МО Венгрии Криштофа Салай-Бобровницкого и его итальянского коллеги Гвидо Крозетто.

Отмечается, что в составе группе больше всего военнослужащих вооруженных сил Венгрии и Италии. В группу также входят военнослужащие из США, Турции, Хорватии и Черногории.

Ранее, 21 декабря, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет участвовать в тренировочной миссии Евросоюза (ЕС) для Вооруженных сил Украины.

Однако венгерские вооруженные силы проведут подготовку военных медиков Украины.

20 декабря стало известно, что НАТО создаст боевую группу под руководством Франции на территории Румынии. Идею размещения войск альянса в Румынии предложил президент страны Клаус Йоханнис. По его мнению, это может увеличить военный потенциал блока.

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