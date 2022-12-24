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Зеленский назвал задачи дипломатии Украины в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Президент Украины Владимир Зеленский перечислил главные задачи украинской дипломатии в 2023 году. Об этом он заявил 23 декабря, выступая на совещании с послами.

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Отмечается, что среди обозначенных задач нет проведения мирных переговоров с Россией.

При этом Зеленский в качестве одних из первоочередных задач назвал начало переговоров по вступлению страны в Евросоюз (ЕС), а также подготовку к саммиту НАТО и «обеспечение конкретных результатов» по его итогам.

Также президент Украины заявил о необходимости обеспечения оборонных потребностей страны, то есть поставок вооружений из западных стран.

«Вы должны постоянно работать над тем, чтобы их (оборонные потребности. — Ред.) удовлетворить», — сказал он.

Кроме того, Зеленский потребовал от послов максимально тесно работать с правительством, офисом, международными организациями и государствами-партнерами по теме восстановления украинской энергетики.

Говоря о России, украинский лидер предложил усилить работу по введению санкций и блокировке активов РФ в связи со спецоперацией.

В этот же день издание Newsweek рассказало о недовольстве США отказом Украины от переговоров. При этом Вашингтон не решается озвучивать мысли о мирном диалоге, чтобы не противоречить собственным заявлениям о поддержке Киева.

Накануне газета The New York Times написала, что во время своего визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский не смог договориться с руководством США о поставках танков, истребителей и ракет большой дальности. Отмечалось, что президент США Джо Байден и Зеленский потратили большую часть времени переговоров не на обсуждение всех запросов Киева, а сосредоточили внимание на рассмотрении общей ситуации на Украине.

В тот же день глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что поставки вооружений Киеву повышают шансы на переговоры по Украине.

17 декабря Зеленский заявил, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла. По его словам, российский лидер Владимир Путин хочет мира, соответствующего его видению мира, но видение Украины совершенно иное.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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