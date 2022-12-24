Путин посетил ситуационный центр губернатора Тульской области

Президент России Владимир Путин посетил 23 декабря ситуационный центр губернатора в Тульской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В тульский ситуационный центр в режиме реального времени поступает информация по социально-экономическому положению и безопасности в области. Доклад о работе центра представил директор комплекса Алексей Гордеев.

Глава государства назвал организацию современным рабочим инструментом управления регионом, который позволяет сделать взаимодействие всех уровней власти эффективным.

В частности, работа в режиме реального времени позволяет отвечать на запросы жителей возможно быстро.

Строительство ситуационного центра губернатора Тульской области началось в апреле 2021 года, через девять месяцев он начал работать.

Ранее в этот день российский лидер прибыл в Тулу, где у него запланировано совещание по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ, задействованных в спецоперации.

В ходе визита Путин ознакомился с работой машиностроительного завода «Щегловский вал». На предприятии производят боевые машины для комплексов «Панцирь-С», «Панцирь-С1» и противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ».

Еще 25 ноября российский лидер отмечал, что планы по развитию России как в экономической, так и в социальной сфере остаются неизменными.