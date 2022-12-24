Минобороны рассказало о подвигах российских военных в ходе СВО

Министерство обороны России 24 декабря рассказало о новых подвигах российских военнослужащих, которые участвуют в проведении спецоперации.

Старшина 2-й статьи Сергей Гордий в составе группы морских пехотинцев осуществлял вытеснение боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта.

Под массированным обстрелом из стрелкового оружия группа пехоты, уничтожив огневую точку ВСУ, расположилась в заброшенном здании. В течение семи часов российские военнослужащие удерживали оборону, не допуская прорыва противника, которого поддерживала артиллерия. Благодаря упорному сопротивлению группы под руководством Гордия подкрепление сумело окружить и уничтожить наступающие штурмовые отряды противника.

Также отличился гвардии лейтенант Роман Кутузов. В ходе проведения разведки позиций ВСУ подразделение под его командованием обнаружило замаскированный наблюдательный пункт противника.

Грамотно поставив задачи и соблюдая все правила маскировки, подразделение обошло наблюдательный пункт и по установленному сигналу одновременно с двух сторон атаковало противника из гранатометов и стрелкового оружия.

Благодаря грамотным и нестандартным действиям подразделения под руководством Кутузова наблюдательный пункт противника был уничтожен, что позволило продолжить наступление, сохраняя незаметность.

Накануне расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили бронетехнику ВСУ. Отмечается, что вражеские подразделения были атакованы ракетами калибра 220 мм.

Также расчет РСЗО «Град» уничтожил буксированную артиллерию ВСУ. По словам командира реактивно-артиллерийской батареи, цель была отработана за 20 минут.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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