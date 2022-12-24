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Минниханов поздравил с Новым годом детей из семей мобилизованных

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Глава Татарстана Рустам Минниханов 23 декабря поздравил с наступающим Новым годом детей, пришедших на елку на территории Казанского кремля. Об этом сообщает телеканал «Татарстан24».

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На мероприятие пригласили детей из семей мобилизованных жителей республики.

«Все мы с нетерпением ждем этого события — Нового года. Мы хотели сделать для вас что-то особенное», — сказал Минниханов участникам мероприятия.

Он добавил, что на площади, где проходило мероприятие, елку установили в первый раз.

«Мы привели эту территорию в порядок, и вы — самые первые гости в Кремле на этой площадке. Мы всегда будем вас поддерживать», — пообещал глава республики.

По словам президента Татарстана, главное в жизни многих людей — это дети. Как отметил Минниханов, очень важно, чтобы они росли и получили хорошее образование.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации. Шойгу проверил условия размещения и обогрева личного состава, а также пообщался на передовой с российскими бойцами. По завершении поездки министр поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.

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