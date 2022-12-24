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Макрон призвал Алиева обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева обеспечить свободное передвижение между Нагорным Карабахом и Арменией. Об этом 23 декабря сообщается на сайте Елисейского дворца.

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«Президент Франции высказал глубокую озабоченность в связи с возобновлением напряженности на Южном Кавказе. Он призвал соблюдать соглашение о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Макрон подчеркнул необходимость обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарных организаций и учреждений ООН к населению.

В свою очередь, президент Алиев выразил намерение обеспечить свободное передвижение по коридору, добавили в Елисейском дворце.

Лачинский коридор — единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах.

Ранее в этот день глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отверг обвинения в блокировке республикой Лачинского коридора.

15 декабря генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости разрешить ситуацию вокруг Лачинского коридора и обеспечить свободу гражданского автомобильного передвижения.

До этого, 13 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что миротворцы проводят переговоры с представителями Азербайджана для восстановления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору. Тогда же сообщалось, что Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах.

11 ноября МИД Азербайджана обвинил Армению в использовании Лачинского коридора для незаконной военной деятельности. За день до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Азербайджана намерены под мнимым предлогом закрыть Лачинский коридор и удерживать Карабах в блокаде.

Между тем 31 октября на саммите в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета.

В совместном заявлении политики подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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