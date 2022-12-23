Столтенберг обвинил Россию в попытке «заморозить» конфликт на Украине

Россия стремится «заморозить конфликт» на Украине, чтобы успеть перегруппировать свои войска и получить военное преимущество. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил в статье для газеты Financial Times генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг.

«Россия надеется заморозить конфликт, чтобы позволить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление», ― отметил он.

По мнению Столтенберга, Москва не желает разрешать конфликт мирным путем. По этой причине в НАТО намерены и дальше продолжать поддерживать киевский режим.

Накануне, 22 декабря, президент России Владимир Путин оценил вероятность завершения конфликта на Украине переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

17 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах, по его мнению, нет смысла. Как отметил украинский лидер, он не знает, что обсуждать с Путиным.

9 декабря Владимир Путин снова напомнил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он указал на то, что именно Киев вышел из переговорного процесса. При этом глава государства подчеркнул, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

5 декабря президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что поддерживает регулярные дискуссии и прямые контакты с Путиным. По словам французского лидера, закончить конфликт можно только через переговоры.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей, а 4 октября официально отказался от контактов с Москвой. Тогда президент страны Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам главы государства, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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