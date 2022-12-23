В Совфеде допустили воздействие Запада на Зеленского по переговорам

Риск эскалации в отношениях с Россией заставит европейских и американских политиков изменить вектор своих взглядов относительно ситуации на Украине и повлиять на решение украинского лидера по мирным переговорам с Москвой. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в эфире телеканала «Россия-24».

«Чувство опасения и озабоченности в Европе и в Соединенных Штатах стало явью. Мы должны это учитывать и рассчитывать на то, что рано или поздно ответственные политики всё-таки поднимут голову, скажут: «Давайте Зеленского всё-таки ограничим в возможностях и заставим его принять реальность и сесть за стол переговоров», — отметил Карасин.

Он также заявил, что среди американских политиков есть те, беспокойство которых по поводу возможного большого столкновения с Россией растет. В связи с этим, добавил он, в Вашингтоне обсуждаются лимиты на определенные виды вооружений, поставляемых Киеву.

Ранее, 22 декабря, газета The Wall Street Journal сообщила, что глава Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке «плана мира», который будет состоять из 10 пунктов и представлен в феврале. Отмечалось, что документ «приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед».

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют никакой информацией о намерениях Украины опубликовать «мирный план».

Кроме того, 22 декабря президент России Владимир Путин оценил возможность разрешения конфликта на Украине за столом переговоров. Он отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от диалога. Между тем украинские власти «запретили это сами себе».

Украина отказалась от переговоров с РФ 4 октября, когда Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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