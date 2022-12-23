Полиция Парижа применила слезоточивый газ для разгона митинга курдов

Полиция Парижа начала применять слезоточивый газ в ходе столкновений с протестующими курдами недалеко от места стрельбы в парижской столице. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил французский телеканал BFM.

Отмечается, что протестующие бросали в сторону полиции различные предметы. В ответ сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ.

По информации издания, около 100 демонстрантов скандировали лозунги в сторону полиции: «Вы нас не защищаете». Также они декларировали лозунги антитурецкого характера.

Ранее в этот день стало известно, что три человека погибли в результате стрельбы в 10-м округе города. Три человека получили ранения. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной версии, причиной нападения стал конфликт на почве расизма.

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе. По информации правоохранительных органов, 69-летний мужчина до этого привлекался к ответственности за нападения на людей, в том числе на палаточный лагерь мигрантов. Однако совсем недавно мужчина был оправдан и освобожден по последнему делу.

Инцидент произошел на улице в 10-м округе Парижа на улице Энгиен ранее в этот день. Сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу, очевидцы слышали 7–8 выстрелов. В результате несколько человек пострадало. Позднее стало известно, что стрелявшего 69-летнего мужчину задержали.