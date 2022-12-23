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В РФ открыли первый центр сопровождения молодежи с инвалидностью

На Кубани открылся первый в России центр сопровождения молодежи с инвалидностью
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Фото: Администрация Краснодарского края
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Первый в России центр полезной занятости для молодежи с инвалидностью «ОККОЛО» открылся в Красноярском крае. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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«Мы сегодня открываем арт-кластер «ОККОЛО». Это трудовые мастерские, центр развития молодых талантливых людей с инвалидностью. Он стал первым центром в рамках нашей стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь», — заявила она.

Омбудсмен упомянула, что правительство РФ намерено развивать данную практику и в течение 2023 года открыть подобные пространства еще в 10 регионах.

Как заявляют в пресс-службе администрации Краснодарского края, арт-кластер представляет собой многофункциональный комплекс, на базе которого будут проводиться образовательные, развлекательные и социальные мероприятия. Также центр станет событийной площадкой для формирования сообщества равных возможностей.

Кроме того, по словам Львовой-Беловой, планы по развитию включают в себя организацию досуга для подростков, проживающих за пределами областных центров — в селах, станицах. Будут созданы так называемые «третьи места», где юные россияне смогут отдохнуть или, при необходимости, получить помощь специалистов.

Ранее, 7 декабря, стало известно, что в Перми по инициативе общественной организации «Счастье жить» был создан балетный класс для детей с ограничениями по здоровью. Занятия проводятся бесплатно под руководством опытного хореографа Татьяны Гинзбург.

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