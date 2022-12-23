Читатели Figaro согласились с непричастностью РФ к подрыву «Северных потоков»

Читатели французской газеты Le Figaro согласились с сообщением издания The Washington Post (WP) о непричастности России к подрыву «Северных потоков».

В частности, в этой статье американской газеты говорится, что «некоторые западные чиновники в частных разговорах признали, что Москва возможно не несет ответственности за взрывы» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Читателей Le Figaro возмутило, что авторы WP подают очевидную правду как некую сенсацию. Свое мнение они высказали в комментариях под статьей об этом 22 декабря.

«С самого начала было понятно, что это не Россия», — отметил пользователь под ником British Lord.

По мнению другого читателя, за диверсией стоит Великобритания.

«Известно, что это англичане», — написал phr001.

С ним согласился и пользователь под ником gyann.

«Английские призраки? Очень возможно! Платит Зеленский? Очень возможно!» — заметил он.

Еще один читатель также указал на английский или американский след данной диверсии.

«Будь то англичане или американцы, это показывает их полное презрение к Германии», — отметил Youkos.

Аналогичное мнение озвучил и читатель под ником zinv.

«Это шутка? Кто не знает, что это за американские или английские спецслужбы?» — сыронизировал он.

23 декабря заявил вице-премьер России Александр Новак сообщил о продолжении расследования причин взрывов на «Северных потоках». Он также напомнил, что Россию не допускают к расследованию диверсии.

Ранее, 22 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что авария на «Северных потоках» была актом государственного терроризма. Он подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.

Тогда же посольство РФ в США указало, что Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о ситуации вокруг «Северных потоков». Посольство приветствовало попытки журналистов добраться до истины, а не заниматься спекуляциями, обвиняя в произошедшем Россию.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.