ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 15 ракет из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Киевскому району Донецка. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:40 — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено 15 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

В распоряжении «Известий» появились кадры последствий обстрела ВСУ.

Снаряд разорвался рядом торговым домом. В здании выбиты стекла и разбиты двери.

По словам одного из местных жителей, его машина пострадала. Когда произошел взрыв, сразу убежали.

«Главное, что все живы», — подчеркнул он.

Ранее в этот день ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из РСЗО.

Накануне сообщалось, что украинские боевики нанесли несколько ударов из РСЗО по территории ДНР. Под обстрел попали: город Майорск (15 ракет), Куйбышевский и Петровский районы Донецка (восемь и 18 ракет соответственно). Тогда же стало известно, что мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района города.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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