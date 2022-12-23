Реклама
Прямой эфир
Мир
Читатели Figaro согласились с непричастностью РФ к подрыву «Северных потоков»
Мир
WP указала на попытки Зеленского убедить США в способности Киева победить
Общество
Минюст РФ внес организацию «Роскомсвобода» в список иноагентов
Общество
Журналисты Глеб Пьяных и Андрей Колесников внесены в реестр иноагентов
Общество
В ОАК анонсировали сдачу первого построенного с нуля ракетоносца Ту-160М
Армия
Подлодку «Великие Луки» спустили на воду в Санкт-Петербурге
Мир
Глава МО ФРГ не исключила полного отказа от дальнейших закупок БМП Puma
Мир
Пограничники Украины помешали нелегально вывезти в Венгрию вертолет
Спорт
Колосков рассказал о сомнениях в необходимости перехода РФС в АФК
Мир
Госдеп опроверг любую причастность США к взрывам на «Северных потоках»
Общество
Минздрав РФ проработает запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним
Мир
Россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в Bank of Georgia
Сюжет:

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 15 ракет из РСЗО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Киевскому району Донецка. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:40 — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено 15 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

В распоряжении «Известий» появились кадры последствий обстрела ВСУ.

Снаряд разорвался рядом торговым домом. В здании выбиты стекла и разбиты двери.

По словам одного из местных жителей, его машина пострадала. Когда произошел взрыв, сразу убежали.

«Главное, что все живы», — подчеркнул он.

«Влетел «Град», проломил плиту, пол и провалился в подвал»
Донецк подвергся самому массированному единовременному обстрелу за все годы военных действий

Ранее в этот день ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из РСЗО.

Накануне сообщалось, что украинские боевики нанесли несколько ударов из РСЗО по территории ДНР. Под обстрел попали: город Майорск (15 ракет), Куйбышевский и Петровский районы Донецка (восемь и 18 ракет соответственно). Тогда же стало известно, что мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района города.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022