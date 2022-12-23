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Эксперт Bild осудил ФРГ за попытку сбыть Киеву старую военную технику

Журналист Bild Репке обвинил Германию в передаче Украине устаревшего вооружения
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Фото: commons.wikimedia.org/LutzBruno
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Европа отправляет Киеву устаревшую советскую военную технику, не думая о последствиях для украинских военнослужащих. Об этом 23 декабря заявил военный эксперт газеты Bild Юлиан Репке.

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«Мне ужасно стыдно и больно! Европа так сильно хочет избавиться от советской техники, что отправляет на Украину пятидесятилетние гробы на колесах, боевая ценность которых равна нулю. Украинские солдаты платят за это жизнью», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

По словам эксперта, речь идет о БМП-1, у которых слабая броня и недостаточно мощное вооружение. Эксперт отметил, что у находящихся внутри солдат едва ли есть шанс выжить после встречи с противником.

Ранее в официальном аккаунте бундесвера в соцсети сообщили об очередном обмене, состоявшемся между Германией, Словакией и Украиной. В публикации уточняется, что Братислава передаст Киеву оружие и оборудование и получит взамен новое немецкое в рамках поддержки президента Украины Владимира Зеленского и избавления от советской техники.

БМП-1 выпускались на оборонных предприятиях Чехословакии по советской лицензии в 1970-1989 годах.

17 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия планирует вести долгие боевые действия. Он назвал оказание военной поддержки Киеву самым быстрым способом добиться урегулирования конфликта.

Москва же неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине, противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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