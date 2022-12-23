Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря

Вопрос о переходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) будет решаться 27 декабря. Об этом 23 декабря рассказал президент РФС Александр Дюков по результатам заседания исполкома организации.

«Вопрос о возможной смене федерации. Этот вопрос безусловно окажет влияние на то, как будет развиваться российский футбол в ближайшие 10 лет. Мы начали обсуждать этот вопрос, но договорились изучить всевозможные последствия и сценарии. Мы продолжим обсуждение этого вопроса в следующий вторник и примем окончательное решение. У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола на официальные турниры, переход в АФК дает нам такую возможность», — отметил он.

Дюков также добавил, что процедура является беспрецедентной, так как никто раньше такого не делал.

«Никто пока не выходил из УЕФА. Четких алгоритмов нет. Наше письмо не означает автоматический выход. Нужно выполнение определенных условий, в том числе финансовых», — пояснил он.

Ранее в этот день почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что у него есть сомнения насчет возможного перехода РФС в АФК, но он поддержит любое решение союза. Он отметил, что при переходе из конфедерации в конфедерацию переходят не только первые сборные команды и клубы, а весь футбол. При этом он усомнился, что у российских команд есть интерес играть с командами из Средней Азии. Эту тему требуется изучить, заключил он.

В мае в УЕФА отклонили заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса. Также сборная России по футболу была отстранена от участия на ЧМ-2022 и Евро-2024.